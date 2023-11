Blanco e il suo primo documentario | «La solitudine mi fa paura | ogni sera scrivo la buonanotte a mia madre»

(Di giovedì 9 novembre 2023) Seduto su un pavimento in mutande, pronto a mettersi a nudo, il cantante racconta gli ultimi due anni nel nuovo road movie Bruciasse il cielo, su Prime video. Le prime cazzate, il lavoro in pizzeria, i viaggi, gli affetti, gli stadi e le paure: «Sono uno che deve sempre stare con qualcuno. Laè una prova con se stessi, ma se sei solo felice non produci nulla di buono»

La vita che cambia, all'improvviso. Seduto su un pavimento in mutande, pronto a mettersi a nudo, Blanco racconta i suoi ultimi due anni. Quelli dello stravolgimento e del successo. Una sorta di diario ...