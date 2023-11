Blanco | dopo fama e soldi riuscirà a conservare la sua preziosa anima selvaggia? La nostra recensione del doc su Amazon Prime

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) In due anni ritrovarsi catapultato da un piccolo paesino allo star system della musica italiana. A soli vent’anni. La storia del giovanissimo Riccardo Fabbriconi, noto come, è in qualche modo racchiusa nel road movie “Bruciasse il cielo” (che è anche il titolo del nuovo singolo in uscita venerdì), disponibile suVideo dal 9 novembre. Iniziamo col dire che lo spunto c’era, la favola da raccontare anche,poi ha un istinto “lesco” da preservare e unico nella sua generazione, purtroppo però in un’oretta di proiezione tutto ciò viene accennato, ma non approfondito. La genesi del fenomeno “Blu celeste” e della sensazione di solitudine che percorre quel disco viene trattata superficialmente, viene dato sicuramente più spazio alla seconda fase, quella di “Innamorato” (2023) degli stadi, della trasferta ...