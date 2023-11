Black Friday | le migliori offerte e promozioni per le Partite IVA e le imprese

Leggi su informazioneoggi

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ilè l’occasione per fare veri affari specialmente se a comprare sonoIVA e. Scopriamo di più. Sta per arrivare la giornata dei super sconti di cui approfittare per risparmiare grandi cifre. Scopriamo leper i titolari di Partita IVA. IldelleIVA (Informazioneoggi.it)L’evento nasce oltreoceano ma da diversi anni spopola anche in Italia. Il riferimento è al, il venerdì nero degli sconti. I consumatori attendono il giorno seguente al Thanksgiving Day americano per fare acquisti e comprare gli oggetti dei propri desideri a prezzi ribassati anche del 70% o più. Nel 2023 ilcadrà venerdì 24 novembre. Ma ...