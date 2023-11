BJK Cup Finals a Siviglia | Italia - Germania 1 - 0 | Trevisan batte Lys

(Di giovedì 9 novembre 2023)in vantaggio 1 - 0 sullaalle Billie Jean King Cup by Gainbridgeche si stanno disputando sul veloce indoor dell' Estadio de la Cartuja di. Nel primo singolare Martina ...

L'Italia chiude il girone contro la Germania, che ha vinto cinque dei sei confronti con la nazionale azzurra in Billie Jean King. E' fondamentale vincere per completare la fase a gironi con due ...

LIVE Trevisan-Lys, Italia-Germania BJK Cup 0-0 in DIRETTA: sorprendenti le scelte tedesche OA Sport

Italia-Germania, BJK Cup 2023: l'orario e dove vederla in diretta Today.it

L'azzurra batte in due set la Lys, semifinale a un passo SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) - L'Italia è a un passo dalle semifinali della Billie ...Seconda vittoria in due giorni per Martina Trevisan. Un primo set sofferto, ma poi viene fuori alla distanza l’azzurra che nel primo match del secondo incontro della Billie Jean King Cup porta a casa ...