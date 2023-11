BJK Cup Finals 2023 | Trevisan e Paolini portano l’Italia in semifinale | Germania battuta 2-0

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) Martinaapre, Jasminechiude e pertornano ad aprirsi le porte delle semifinali di Billie Jean King Cup, a distanza di nove anni dall’ultima volta. Nella seconda sfida del round robin del Gruppo D a Siviglia, dopo la vittoria della 30enne di Firenze in due set (7-6, 6-1) su Eva Lys,impiega un’ora e diciassette minuti per battere Anna-Lena Friedsam 6-3 6-2. Un match mai in discussione per l’azzurra che tiene il servizio in apertura e non sfrutta due palle break nel game successivo.concede però le briciole nei suoi turni di, con l’85% dei punti vinti con la prima di servizio nel primo set. Il break al quarto game permette all’azzurra di volare sul 4-1 e di gestire senza ansie il vantaggio. Friedsam non va oltre il 15 in risposta e ...