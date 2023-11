BJK Cup 2023 | l’Italia fa il cappotto alla Germania! Bronzetti e Cocciaretto battono due specialiste in doppio

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) La festa è completata e ci partecipano anche Elisabettae Luciavince anche ile supera per 3-0 la Germania in una giornata che ha regalato alle azzurre la qualificazione alle semifinali della Billie Jean King Cup. Tathiana Garbin decide di schierare chi non aveva giocato i singolari e le sue ragazze la ripagano con una vittoria di prestigio contro duecome Laura Siegemund (fresca vincitrice delle WTA Finals in) e Anna-Lena Friedsam con il punteggio di 6-4 6-7 11-9 dopo due ore di gioco. Una prestazione di ottimo livello da parte di, che non partivano certamente favorite nello scontro odierno. Alle tedesche non sono bastati i 38 vincenti contro i 26 delle azzurre, che ...