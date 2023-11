BJK Cup 2023 | Canada | che sorpresa! 3-0 sulla Spagna padrona di casa

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) Risultato davvero a sorpresa nell’altra sfida di giornata di Billie Jean King Cup, quella che ha appena messo di fronte. Per le nordamericane, infatti, arriva un successo che non è solo fondamentale, ma è anche un colpo durissimo alle ambizioni, per la verità già non altissime, delle padrone di. Un 3-0, questo, che presta il fianco al fattore decisivo di-Polonia di scena nel pomeriggio di un giorno che è già iniziato. Marina Stakusic b. Rebeka Masarova 6-3 6-1Il colpo più insensato lo mette a segno Marina Stakusic. 18 anni, di origini serbe, ma nata e cresciuta nell’Ontario, a Mississauga, finora sempre vista negli ITF in sostanza, è lei che ribalta tutte le prospettive contro Rebeka Masarova. Un solo break decide il primo set, ma la spagnola, invece di reagire, finisce ...