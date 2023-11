BJK 2023 | Jasmine Paolini | “È veramente bello essere in semifinale”

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) Dopo Martina Trevisan ecco: l’Italia al femminile si esalta e conquista, dopo nove anni, l’accesso alle semifinali della Billie Jean King Cup. Nel secondo match odierno con la Germania l’azzurra è riuscita ad imporsi in due rapidi set (6-3 6-2) su Anna Lena Friedsam. Le parole ricche di entusiasmo dopo l’incontro: “La dedico a tutta la squadra, a tutti quelli che ci sostengono in panchina. Sonofelice per me e per loro e per tutti i tifosi da casa. Èin”. Sull’incontro con la teutonica: “È stata una partita nella quale mi sentivo bene in campo. Mi ripetevo di rimanere concentrata perché il tennis è strano e non si sa mai”. Sei anni dopo il debutto in Fed Cup in coppia con Martina ...