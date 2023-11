Bisseck | «Lautaro Martinez? Nessun dubbio sul rigore segnato!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 novembre 2023)è stato intercettato al termine del match della Red Bull Arena tra Salisburgo e Inter in Champions League. Il giocatore ha parlato così al fischio finale GIOIA ?così su Mediaset : «Soddisfatto per la prestazione, ammonito per dare il massimo ma sono contento per la prestazione della squadra. Ottavi di Champions League? Vogliamo vincere ogni partita, l’obiettivo è stato raggiunto, ora vogliamo arrivare primi.sulsegnato. Uno dei migliori attaccanti al mondo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...