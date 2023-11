Biasin | «Inter | una cosa certifica il salto di qualità della rosa»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’fa riposare i suoi giocatori migliori e si assicura i tre punti comunque contro il Salisburgo. Fabriziosottolinea un punto di forza su Twitter. PUNTO DI FORZA – 1-0 alla Red Bull Arena per i nerazzurri in Champions League. Fabrizioscrive un punto di forza: «La panchina dell’contro il Salisburgo: Lautaro Martinez, Barella, Dimarco, Dumfries, de Vrij, Asllani, Klaassen, Arnautovic. Questo elenco è più importante di come ha giocato l’(tra l’altro per me bene, ma sono pareri), perchéil definitivodidi tecnico e».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...