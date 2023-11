Beve un integratore | bambino ustionato alla gola e allo stomaco | prodotto ritirato

(Di giovedì 9 novembre 2023) Un dramma ha colpito una famiglia in Campania quando undi soli 6 anni è stato ricoverato d’urgenza con ustionicausate dall’ingestione di unalimentare, l’Alka Water. Il, distribuito dall’azienda Vivere Alcalino, è stato immediatamentedal mercato in seguito all’incidente. Il caso, emerso a metà ottobre, ha visto il piccolo paziente trasportato al pronto soccorso in condizioni critiche. Le analisi effettuate hanno rivelato gravi lesioni interne, tipiche dell’esposizione a sostanze caustiche. Il Ministero della Salute ha attivato un sistema di allerta rapido, con l’Asl di Brindisi e il Nas dei carabinieri di Taranto che hanno bloccato la vendita dele richiamato ...

Un bambino di 6 anni, in Campania, ingerisce unalimentare e finisce ricoverato in codice rosso al pronto soccorso. Ustioni alla gola e allo stomaco dopo un sorso di Alka Water, prodotto dalla Vivere Alcalino. Così, da oggi, è scattato ...

Beve un integratore, bambino ustionato alla gola e allo stomaco: il ministero e i Nas ritirano Alka Water dal… Repubblica Roma

Caffe al collagene: proprietà e benefici della bevanda antietà Vogue Italia

Un bambino di 6 anni, in Campania, ingerisce un integratore alimentare e finisce ricoverato in codice rosso al pronto soccorso. Ustioni alla gola e allo stomaco dopo un sorso di Alka Water, prodotto d ...Il caffè al collagene esiste nella variante già pronta (in polvere o in capsule), ma potete anche farlo in versione fai-da-te ...