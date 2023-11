Beppe Grillo va da Fazio | sarà ospite di “Che tempo che fa”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 novembre 2023)torna in tv. Domenica 12 novembre il comico, fondatore del Movimento 5 Stelle,uno degli ospiti della nuova puntata di “Cheche fa”, il programma condotto da Fabiosul Nove. Ad annunciarlo, sul proprio profilo Twitter, è il giornalista e conduttore passato da RaiTre al canale del gruppo Warner Bros Discovery, dove sta ottenendo ottimi ascolti. La trasmissione, che va in onda la domenica sera dalle 19.30, sta realizzando una media vicina all’11% di share, numeri quasi in linea con le precedenti stagioni sulla terza rete della tv pubblica. Il comico è assente dal piccolo schermo da nove anni: nel 2014 aveva accettato l’invito di Bruno Vespa a “Porta a Porta” e nello stesso anno era stato intervistato nella sua casa di Bibbona da Enrico Mentana per “Bersaglio Mobile” su La7. ...