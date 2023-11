Benfica-Inter tra Juventus e Napoli | ma conterà soltanto per i soldi | il primo posto si decide a San Siro

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023)nonnulla, o quasi, per i nerazzurri nell’economia deldel girone di Champions League. Il destino della squadra di Inzaghi, infatti, resta saldo nelle proprie mani anche qualora dovesse arrivare un ko al Da Luz contro una squadra che però fin qui ha perso tutte e quattro le partite, è già certa di non andare agli ottavi e ha pochissime chance di terzo. La partita di Lisbona arriva per i nerazzurri in un momento delicatissimo della stagione, vale a dire tra il big match in casa dellae quello del Meazza contro il, ma presumibilmente ci sarà del turnover in coppa, perché anche perdere non comprometterebbe nulla. L’, infatti, si trova al momento insieme alla Real Sociedad in ...