Bce | “Spread in Italia sale più che in altri Paesi”

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 9 novembre 2023) (Adnkronos) – Inlopiù che ineuropei e a pesare, tra glifattori, sono anche le notizie sulle misure contenute nella Manovra 2024. A evidenziarlo è la Banca Centrale Europea nel suo bollettino. In Eurozona i rendimenti dei titoli di Stato decennali, spiega infatti la Bce, “si sono generalmente mossi in linea con i tassi a lungo termine privi di rischio. Durante il periodo in esame le variazioni dei differenziali sui titoli di Stato sono state molto contenute, con l’eccezione del differenzialeno, che si è in qualche misura ampliato, verosimilmente per effetto di fattori idiosincratici collegati, tra le altre cose, alle notizie riguardanti le misure fiscali previste dalla legge di bilancio nazionale”. Il 25 ottobre, si ...