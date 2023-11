Bayern Monaco | Tuchel celebra Kane | “Segna su ogni campo del mondo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) Diciannove gol in quattordici partite. Il rendimento sulcon ilè da superstar, ma l’ambientamento di Harryin Germania è ancora da perfezionare. L’ex Tottenham risiede ancora in un lussuoso hotel a cinque stelle, poiché negli ultimi tre mesi non ha ancora trovato la casa perfetta per lui e la sua famiglia. A scherzare sulla situazione del compagno di squadra è Thomas Muller. “Potrebbe aver urgentemente bisogno di una stanza d’albergo più grande per riporre tutti i palloni”, ha scherzato la leggenda del. Una doppietta diha permesso infatti alla squadra campione di Germania di battere il Galatasaray in Champions League: “sudel. Lo fa sembrare facile, ...