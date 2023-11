Bayern Monaco | Dreesen | 'Faremo di tutto per rinnovare Musiala'

Dopo la doppietta di ieri contro il Galatasaray, i giocatori delnon hanno che elogi per Harry Kane. Guarda il video per scoprire che cosa hanno detto Manuel Neuer e nbsp;Kingsley ...

Kane al Bayern Monaco senza casa: spende oltre 10mila euro al giorno in hotel Sky Sport

Bayern M. - Galatasaray (2-1) Champions League 2023 la Repubblica

La squadra allenata dal tecnico Alessandro Spugna, dovrà affrontare una delle squadre più forti d'Europa in trasferta: tutte le info per i tifosi giallorossi ...Dalla scorsa partita con l'Empoli i riflettori sono tutti puntati su di lui. Arijon Ibrahimovic è colui che ha consentito al Frosinone di avere la meglio sui toscani per 2-1.