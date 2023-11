Battesimo a figli di omosessuali | Coghe Pro Vita | “Come verranno registrati sul certificato di battesimo?”

(Di giovedì 9 novembre 2023) “L’unico problema si pone nel momento in cui una coppia di persone dello stesso sesso battezza ilo.verrà registrato suldi?”. Così, ai microfoni di Notizie.com, Jacopo, vicepresidente di Pro& Famiglia, sul nulla osta del Vaticano a gay e transessuali ad essere padrini e testimoni di nozze in chiesa, purché conducano “unaconforme alla fede”.a bimbi nati con l’utero in affitto,(Pro): “suldi?” (Ansa Foto) – notizie.comIl documento basato sulle indicazioni che ...

Apertura anche ai battesimi per i bambini nati con l'utero in affittodi coppie gay. È il ... contenente alcune domande riguardo alla possibile partecipazione ai sacramenti dele del ...

Il Papa: «Sì a battesimi di persone transgender e figli di coppie gay» Corriere della Sera

La decisione di Papa Francesco: “Sì al battesimo per i figli di coppie gay. Le persone transessuali possono e… la Repubblica

Lo scrittore, che si dice ateo, accoglie positivamente le dichiarazioni del Papa, che nella giornata di ieri ha fatto delle aperture e detto che anche i bambini figli di coppie gay nati da gestazione ...ROMA (attualità) - le indicazioni che arrivano dal Dicastero per la Dottrina della Fede, guidato dal cardinale Victor Manuel Fernandez ilmamilio.it Via libera per i transessuali che vogliono c ...