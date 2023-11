Basket | Ettore Messina | “Bene Maodo Lo e Flaccadori Il mercato? Non prendiamo qualcuno tanto per prenderlo”

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’Olimpia Milano torna a vincere in Eurolega. Le “Scarpette Rosse” disi sono infatti imposte per 83-52 su un Valencia dominato praticamente dall’inizio alla fine, al Forum d’Assago, dai campioni d’Italia. Di seguito le parole in conferenza stampa dei due allenatori: Alex Mumbru, tecnico degli spagnoli, e di, appunto, capoallenatore dell’Olimpia Milano. Alex Mumbru: “Abbiamo iniziato concedendo 5 rimbalzi offensivi in pochi minuti e loro hanno segnato: questo era un segnale che oggi sarebbe stata una partita difficile. Siamo riusciti a reagire all’inizio del secondo quarto, poi però ci siamo persi nuovamente per strada subendo punti e tirando con percentuali con le quali è impossibile vincere. Facciamo i complimenti a Milano per la vittoria. La nostra difesa su standard non alti? Purtroppo ...