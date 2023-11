Banco Alimentare Campania | l’Italia solidale si mobilita Sabato 18 la raccolta di cibo nei supermercati

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 novembre 2023) La Colletta2023 è stata presentata nella sede dela Fisciano. Il prossimo18 novembre in tutta Italia decine di migliaia di volontari saranno impegnati nella giornatadedicata alladipresso i. Saranno presenti con le loro pettorine di riconoscimento per esortare tutti a donare una spesa che sarà poi utilizzata per confezionare pacchi destinati a persone e famiglie in difficoltà. Inogni mese il, in sinergia con Istituzioni ed aziende ed il supporto del Terzo Settore, aiuta oltre 230mila donando insieme a beni essenziali anche un sorriso ed una speranza. La povertà in Italia ed in ...