(Di giovedì 9 novembre 2023)insulla presenza del, mentre era incorso il voto sugli articoli del dl sulle associazioni sindacali tra i militari. Alla richiesta del partito democratico di verificare la consistenza dei numeri in Aula, posta dal presidente dem Francesco Boccia, alcuni deiri della maggioranza, secondo la ricostruzione delre del Pd Antonio Nicita rientrano precipitosamente in Aula. Nicita ne cita alcuni “come Lisei, Zadda, Ambrogio, Poli, Zaffini e altri che sono entrati molto trafelati, avendo avuto io un incidente, cadendo, li esorto a fare attenzione perché si può cadere rovinosamente, sia fisicamente che politamente”. Poi il demil Var: “Bisognerebbe capire se queste persone sono entrate, rivedere quanto è successo, penso abbiamo ...

insulla presenza del numero legale, mentre era incorso il voto sugli articoli del dl sulle associazioni sindacali tra i militari. Alla richiesta del partito democratico di verificare ...

In Senato bagarre su numero legale, Pd chiede il Var Adnkronos

Bagarre in Senato su numero legale, Pd chiede il Var Virgilio

Mentre era in corso il voto sugli articoli del dl sulle associazioni sindacali tra i militari. Per maggioranza le 'porte erano aperte' ...Il presidente della commissione Cultura del Senato commenta il via libera al ddl che dà un contributo di 5 milioni di euro all'Istituto dell'Enciclopedia italiana ...