«Avevo solo 15 anni | mi sono prostituita per soldi Se potessi tornare indietro non lo rifarei»

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 novembre 2023) «15e miper. Ma poi con il tempo mischifata». Comincia così la testimonianza di Serena, oggi 22, nel processo all’architetto e fotografo Massimiliano Bon. Il 55enne è accusato di prostituzione minorile. Un suo amico che svolgeva la stessa pratica ha già ricevuto una condanna. La storia è quella delle baby squillo, finita su tutti i giornali qualche anno fa. La ragazza, da testimone, ha raccontato in tribunale di essere stata spinta a concedersi in cambio di denaro. Ad aver pagato le sue prestazioni sessuali, immortalate in un video, Bone l’altro cliente (Stefano Grimaldi). «Capitemi,15, e ...