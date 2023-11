‘Avanti Popolo’ | Nunzia De Girolamo tra accuse e difese

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDenel bel mezzo di una tempesta mediatica dopo aver ospitato adsu Rai 3 la giovane vittima di uno stupro di gruppo a Palermo. Oltre alle problematiche derivanti da un basso share (l’ultima puntata è scesa al di sotto del 2%) e la conseguente possibilità di una chiusura anticipata, la conduttrice sannita deve anche far fronte a numerose critiche provenienti da membri delle istituzioni, critici, giornalisti e spettatori. In sua difesa, De– intervenuta nel pomeriggio di oggi a mezzo social – ha sottolineato di aver incontrato la giovane prima dell’intervista in diretta e di aver concordato ogni passaggio con lei. “Avete sbagliato bersaglio – ha scritto – siamo tutte dalla stessa parte. Con Asia ho condiviso pensieri, emozioni, dolori, ...