Autostrade per l’Italia | Free to X | concluso il piano di istallazione delle 100 stazioni di ricarica ad alta potenza

(Di giovedì 9 novembre 2023) Con la conclusione dei lavori di installazione di 4 punti dida 200kW nell’area di servizio Bevano Est, sulla A14 Bologna-Taranto, è arrivato a conclusione il progetto di installazione100diadper ladei veicoli elettrici, cheperha portato avanti lungo la sua rete in gestione attraversoTo X, società del Gruppo dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità. Ilè partito nel maggio 2021, grazie a un investimento in autofinanziamento di 70 milioni di euro, con l’inaugurazione della stazione didi Secchia Ovest, e a oggi vede attivate 82che permettono ...

... in esclusiva sui maxi schermi di Roma e Milano e sulle GO TV di Aeroporti di Roma e, i ...il mondo della comunicazione out of home e dei media televisivi possano lavorare in sinergia...

Autostrade per l'Italia, installate cento stazioni di ricarica ad alta potenza Il Tempo

Autostrade per l'Italia: concluso il piano di installazione di stazioni ad alta potenza FirenzeToday

(LaPresse) Circa 3.000 migranti provenienti dall'America Centrale, dal Venezuela, da Cuba e da Haiti hanno bloccato il traffico su una delle principali autostrade del sud del Messico, mercoledì 8 ...IL CASO. L’annuncio al tavolo tecnico a Palazzo Lombardia proprio mentre i sindaci erano al ministero a Roma. In un primo momento il costo stabilito era di 1,60 euro.