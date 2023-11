Autonomia | Casellati | ' tempi li dà Parlamento | io non strozzo dibattito' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Ili dà sempre il, ossia la discussione che si radica in. Io, dal mio punto di vista, non ho nessuna intenzione di strozzare il, dunque isono quelli che si decideranno via via". Lo ha detto la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Albertiospite di Tg2 Post, rispondendo a una domanda sull'autonomia differenziata.