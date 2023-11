Auto - Parlamento Ue approva nuove norme Euro 7. Urso “Prevale ragione”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Ilpeo ha adottato la sua posizione negoziale sul rinnovo delledell'UE in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore (7) con 329 voti favorevoli, 230 contrari e 41 astensioni. La legislazione interviene sui limiti per le emissioni dei gas di scarico (come ossidi di azoto, particolato, monossido di carbonio e ammoniaca), sulle emissioni di pneumatici e freni e sulla durata delle batterie.Per le emissioni inquinanti dellevetture, i deputati hanno sostenuto i livelli proposti dalla Commissione e proposto una ripartizione supplementare delle emissioni in tre categorie per i veicoli commerciali leggeri in base al loro peso. Per le emissioni di gas di scarico dibus e veicoli pesanti, hanno ...