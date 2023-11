Auto in sosta avvolta dalle fiamme | Carabinieri e Vigili del fuoco in azione

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna squadra deideldi Bisaccia è intervenuta sulla strada per il Formicoso al bivio per Andretta nel territorio del comune di Bisaccia, per un incendio di un’vettura in. Leche hanno riguardato la parte anteriore del veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Sul posto idella Stdi Sant’ Angelo dei Lombardi per i rilievi di propria competenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Bisaccia intorno alle ore 19'00 di oggi è intervenuta sulla strada per il Formicoso al bivio per Andretta nel territorio del comune di Bisaccia, per un incendio di ...