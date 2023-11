Aurora Ramazzotti bombardata | ha osato farlo e a nessuno è andato giù | parole durissime contro di lei

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 9 novembre 2023): La giovane influencer hafare qualcosa che il web non ha assolutamente apprezzato: una pioggia di accusedi lei. Classe ’96, bella, solare, senza peli sulla lingua: stiamo parlando di lei, la strepitosaSophie, figlia d’arte del cantante Erose della showgirl svizzera Michelle Hunziker. Fin da piccola è stata sempre sotto i riflettori, ma da quando è maggiorenne, ha deciso in autonomia di esporsi sui social. Ciò significa appunto essere presa di mira, soprattutto quando sceglie di esprimere la sua opinione o mostrarsi per quella che è davvero. E negli ultimi mesi lo sta facendo più del solito, quindi il web è pronto a inondarla con una marea di critiche non richieste.ha lavorato molto su se ...