Attentato a Madrid | spari al volto dell' ex leader del Partito Popolare della Catalogna e fondatore di Vox | Alejo Vidal Quadras Roca è gravissimo

Spagna,al fondatore di Vox: "Colpito da un proiettile in faccia" L'agguato è scattato alle 13.30 in Calle Núñez de Balboa, nel quartiere Salamanca di. L'aggressore è fuggito ...

Attentato a Madrid, spari al volto dell'ex leader del Partito Popolare della Catalogna e fondatore di Vox: Ale ilmessaggero.it

Madrid, attentato al fondatore di "Vox" Alejo Vidal Quadras: è grave La7

Si tratta di Alejo Vidal Cuadra, 78 anni, colpito in faccia da uno sparo in via Núñez de Balboa, in pieno centro a Madrid. Si da la caccia a un uomo ...L’ex presidente del Partito Popolare (PP) della Catalogna, Alejo Vidal-Quadras, di 78 anni, è in condizioni gravi dopo essere stato colpito in faccia da un colpo di pistola in via Núñez de Balboa, in ...