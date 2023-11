Attacco Hamas 7 ottobre | una donna israeliana | Una ragazza stuprata e fatta a pezzi nei kibbutz

(Di giovedì 9 novembre 2023) Unaha rilasciato una testimonianza sull'didel 7. Retroscena su quanto sarebbe andato in scena nei, tra i luoghi simbolo dell'offensiva di quella giornata, come quello di Be'eri, raccolti dall'unità Lahav 433. Gli investigatori hanno sentito una teste

... Nitzan Chen , ha chiesto spiegazioni ai direttori di Associated Press , Reuters , Cnn e New York Times sulla presenza di fotografi freelance al confine tra Gaza e Israele durante l'di, ...

Oggi un mese di guerra: il 7 Ottobre l'aggressione di Hamas al cuore di Israele RaiNews

Medio Oriente, un mese di guerra: il 7 ottobre l'attacco di Hamas a Israele - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il dubbio sollevato è se i fotografi, tutti o in parte, fossero a conoscenza dell'attacco di Hamas in anticipo. "Se ci fossero giornalisti che sapevano del massacro, che sono rimasti in silenzio e ...2023-10-17 Digiuno e preghiere per la pace a Gerusalemme. Padre Bouwen: «Ingiuste le critiche alla Santa Sede» ...