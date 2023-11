Attacco all' ospedale Nasser di Gaza | vittime nel reparto pediatrico Onu | Hamas e Israele hanno commesso crimini di guerra

(Di giovedì 9 novembre 2023) La fanteria israeliana ha preso il controllo della roccaforte dinel nord della Striscia dopo 10 ore di combattimento. Lo ha detto, citato dai media, l'esercito israeliano, secondo cui forze della Brigata Nahal ora controllano la postazione - conosciuta come Avamposto 17 - nel campo profughi di Jabalya - nel nord dell'enclave palestinese, dopo aver sconfitto operativi die della Jihad islamica...

Le autorità di Theran: l'Iran non è stato coinvolto nell'compiuto dai militanti di Hamas ... La ex che lascia il lavoro ha diritto'assegno di divorzio La ex che lascia il lavoro, ...

Hamas: "Trattativa in corso per la liberazione di 12 ostaggi in cambio di tregua di 3 giorni" - Media: si tratta sugli ostaggi, ma l'intesa Hamas-Israele è ancora vaga - Media: si tratta sugli ostaggi, ma l'intesa Hamas-Israele è ancora vaga RaiNews

Israele: "Hamas non controlla più Gaza Nord". Si tratta per ostaggi Sky Tg24

"L'ancora di salvezza è stata ingiustamente, scandalosamente debole", ha detto chiedendo che vengano consegnati più aiuti umanitari all'enclave palestinese ... rispetto al vantaggio militare atteso ...E ha accusato sia i gruppi armati palestinesi che Israele di aver commesso crimini di guerra, in relazione all'attacco del 7 ottobre ed alla "punizione collettiva dei civili" e alla loro "evacuazione ...