ATP Metz | Fabio Fognini | 26 o 36? Dura lezione a Sonego con un tennis sontuoso | è in semifinale!

(Di giovedì 9 novembre 2023) Trentasei anni e non sentirli. Undomina il derby azzurro contro Lorenzoe si regala una fantastica semifinale nel torneo ATP di. Una prestazione semplicemente clamorosa quella del nativo di Arma di Taggia, che supera il connazionale con il punteggio di 6-1 6-2 in poco più di un’ora e un quarto di gioco. Una vittoria davvero netta nel punteggio, conche ha giocato in maniera stellare, lanciando forse un chiaro segnale al capitano di Coppa Davis Filippo Volandri.torna a giocare una semifinale nel massimo circuito oltre un anno dopo l’ultima volta (aprile 2022 a Belgrado contro Rublev). Il ligure è stato semplicemente clamoroso, ottenendo l’81% dei punti quando ha servito la prima. Dall’altra parte sicuramente una ...

... Humbert supera l'ex numero 1 juniores Mayot Non accadeva dal torneodi Orlando del 1991 . In ... In questo primo scontro diretto tra i due nativi diil classe 2002 transalpino si è comportato ...

LIVE Fognini-Sonego, ATP Metz 2023 in DIRETTA: derby generazionale, si gioca in serata OA Sport

ATP Metz, Fognini in semifinale: battuto Sonego 6-1, 6-2 Sky Sport

Fabio Fognini continua nel proprio incedere a Metz (Francia). Nell’ATP250 transalpino il ligure sta riscoprendo antiche sensazioni e nella partita di oggi, valida per gli ottavi di finale, contro il k ...I giallorossi sconfitti dallo Slavia 2-0 in Europa Legue, la Fiorentina vince a Belgrado in Conference. Liberato il padre del giocatore dei reds Luis Diaz. Il tennista azzuro pesca Djokovic, Tsitsipas ...