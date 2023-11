Atp Finals | Sinner battuto da Alcaraz e Medvedev | gliela farà pagare

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 9 novembre 2023) Atp, nessuna sorpresa, almeno in teoria: l’azzurro è stato giàdallo spagnolo e dal russo, ma la vendetta è all’orizzonte. In teoria è già tutto scritto. In pratica, no. Perché tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e potrebbe quindi succedere di tutto e anche di più, alle Nitto Atp2023, che prenderanno il via domenica e al termine delle quali, il 19 novembre prossimo, sapremo chi tra gli otto atleti in gara merito il titolo di Maestro tra i Maestri. Il Pala Alpitour (AnsaFoto) – Ilveggente.itSi fa presto a dire che sarà ancora una volta Novak Djokovic a trionfare nell’agguerritissimo torneo che si gioca ai piedi della Mole. Certamente, quello è poco ma sicuro, sarà lui l’uomo da battere, essendo colui il quale ha vinto più volte il trofeo in palio alle. Si è imposto ...