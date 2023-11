Atp Finals di Torino | Sinner nel Gruppo Verde | domenica l’esordio con Tsitsipas

(Di giovedì 9 novembre 2023)– Jannikè stato inserito neldelle Atp2023 insieme a Novak Djokovic, Stefanose Holger Rune secondo il sorteggio di oggi. Nelrosso Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Alexander Zverev. Il torneo è in programma adal 12 al 19 novembre.giocherà il primo singolare delle Atppomeriggio al Pala Alpitour di. Il 22enne altoatesino, testa di serie numero 4, affronterà, sesto favorito del tabellone, non prima delle 14.30. Nella sessione serale, dalle 21, il Djokovic, numero uno del seeding, scenderà in campo contro il ventenne danese Rune, testa di serie numero ...

Lunedì Alcaraz vs Zverev di pomeriggio, derby russo in serale tra Medvedev e Rublev2023 - Torino, Pala Alpitour 12 - 19 novembre Programma 1a giornata - domenica 12 novembre Ore 12:00 [1] I. Dodig/A. Krajicek vs [7] M. Gonzalez/A. Molteni Ore 14:30 [4] J. Sinner vs [6] S. ...

Atp Finals: orari, biglietti e partite. Tutto ciò che c’è da sapere sul grande evento La Stampa

Torino, 9 nov. - (Adnkronos) - Jannik Sinner giocherà il primo singolare delle Atp Finals domenica pomeriggio al Pala Alpitour di Torino. Il 22enne altoatesino, testa di serie numero 4, affronterà il ...L'altoatesino scalpita per il suo esordio al Pala Alpitour e si prepara così davanti ai suoi tifosi ...