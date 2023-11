ATP Finals | Binaghi | “Contento che Sinner incontri Rune”

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il presidente della Fitp Angeloha rilasciato un’intervista dopo i sorteggi dei gironi delle Nitto ATP: “Sonoche. Ero presente a Montecarlo al match di semifinale quando non ha vinto solo perché c’è stato un cambio repentino dal punto di vista meteo. Credo che Jannik sia più forte, ma saranno tutte partite all’ultimo punto, con una grandissima intensità. Raramente si è avuto un livello di giocatori così alto, così completo nel Master di fine anno“.ha poi proseguito parlando del girone in cui è stato sorteggiato: “Abbiamo gli otto giocatori più forti al mondo quindi non puoi sperare di trovare un turno facile. Io tutto sommato avrei preferito stare dalla parte di Alcaraz però magari, sono ...

I sorteggi hanno stabilito i due gironi delle Nitto2023 in programma al Pala Alpitour di Torino . Ci saranno i migliori tennisti in assoluto, i primi 8 classificatisi nella classificadi fine anno. Grande attesa per Jannik Sinner , ...

Sinner nel gruppo di Djokovic: Nitto ATP Finals, il sorteggio Tuttosport

Atp Finals Torino, sorteggio gironi: Sinner quali avversari affronterà Corriere della Sera

AGI - Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune: saranno questi gli avversari di Jannik Sinner nel gruppo Verde alle Atp Finals che scatteranno domenica a Torino. Effettuato il sorteggio al ...(ANSA) - ROME, NOV 9 - Italy's world number four Jannik Sinner on Thursday was drawn in the 'green' group for the ATP Finals in Turin along with tennis great and top seed Novak Djokovic, Stefanos ...