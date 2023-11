ATP Finals 2023 | Sinner non ha mai battuto Djokovic e Rune Precedenti negativi anche con Tsitsipas

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nel Gruppo Verde delle Nitto ATPdi tennis, Jannik, numero 4 e per questo inserito in seconda fascia, sfiderà il serbo Novak Djokoovic (1), il greco Stefanos(6) ed il danese Holger(8): in carriera l’azzurro hasoltanto l’ellenico, ed è sotto neicon tutti i suoi avversari. Sarà il quarto confronto tra: il serbo ha vinto i tre, dei quali due giocati a Wimbledon. In questa stagione il numero 1 del mondo ha vinto in semifinale in tre set, mentre lo scorso anno si è imposto ai quarti in rimonta dopo essersi trovato sotto di due set. Il primo confronto avvenne a Montecarlo nel 2021, con il serbo vittorioso in due partite. Il conto contro ...