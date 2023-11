Atp Finals 2023 | Sinner nel gruppo verde con Djokovic | il sorteggio

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nel girone anche Tsitsipas e Rune. Dall'altra parte Alcaraz, Medvedev, Rublev e Zverev Jannikè stato inserito neldelle Atpinsieme a Novak, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune secondo ildi oggi. Nelrosso Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Alexander Zverev. Il torneo è in programma a Torino dal 12 al 19 novembre. “Oggi è un grande giorno di festa per il nostro popolo di tennisti che diventa sempre più grande di anno in anno e che la festa sarà così grande lo si sentirà dal boato con il quale verrà accolto Jannikquando entrerà in campo, perché in campo con lui ci saremo anche noi italiani che, per la prima volta partecipiamo a questo grandissimo torneo tra ...

Nel girone anche Tsitsipas e Rune. Dall'altra parte Alcaraz, Medvedev, Rublev e Zverev Jannik Sinner è stato inserito nel gruppo verde delle2023 insieme a Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune secondo il sorteggio di oggi . Nel gruppo rosso Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Alexander Zverev. Il torneo ...

Sinner nel gruppo di Djokovic: Nitto ATP Finals, il sorteggio Tuttosport

Atp finals: Sinner nel girone con Djokovic Agenzia ANSA

(ANSA) - ROME, NOV 9 - Italy's world number four Jannik Sinner on Thursday was drawn in the 'green' group for the ATP Finals in Turin along with tennis great and top seed Novak Djokovic, Stefanos ...TORINO (ITALPRESS) – Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune: saranno questi gli avversari di Jannik Sinner nel gruppo Verde alle Atp Finals che scatteranno domenica a Torino. Effettuato il ...