ATP Finals 2023 | l’analisi del girone di Jannik Sinner Spauracchio Djokovic | Rune e Tsitsipas in ripresa

Nel girone anche Tsitsipas e Rune. Dall'altra parte Alcaraz, Medvedev, Rublev e Zverev Jannik Sinner è stato inserito nel gruppo verde delle2023 insieme a Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune secondo il sorteggio di oggi . Nel gruppo rosso Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Alexander Zverev. Il torneo ...

Sinner nel gruppo di Djokovic: Nitto ATP Finals, il sorteggio Tuttosport

Atp Finals Torino, sorteggio gironi: Sinner quali avversari affronterà Corriere della Sera

(ANSA) - ROME, NOV 9 - Italy's world number four Jannik Sinner on Thursday was drawn in the 'green' group for the ATP Finals in Turin along with tennis great and top seed Novak Djokovic, Stefanos ...A mano a mano ci si avvicina al grande appuntamento (PalaAlpitour, 12-19 novembre) cresce l’attesa per l’azzurro N.4 del mondo. Che conquista tutti anche fuori dal campo con la visita al centro antica ...