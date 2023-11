Atp Finals 2023 | da riserva a mina vagante | dodici mesi dopo Rune si presenta a Torino per sorprendere

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) Uno dei grandi protagonisti delle Atpdisarà Holger, numero dieci del ranking ma otto della race. La stagione della conferma per il 20enne danese, chel’exploit arrivato sul finire dell’annata 2022 era chiamato a solidificare la sua posizione nell’elité mondiale. Come facilmente prevedibile non è stato untutto rosa e fiori per Holger, straordinario neicentrali di stagione tra Monte-Carlo e Wimbledon, ma piuttosto incostante nella fase iniziale e sostanzialmente disastroso da luglio in poi. Alla fine riesce ad agguantare da ottavo il pass peral fotofinish, anche perché dietro di lui, a parte Hurkacz, nessuno negli ultimidi stagione ha brillato per costanza di risultati alla ...