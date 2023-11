Atp 250 Metz 2023 | super Fognini vola in semifinale | dominato Sonego nel derby italiano

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) Continua il torneo da sogno di Fabio. L’ex numero 9 della classifica Atp asfalta Lorenzonelnei quarti di finale dell’Atp 250 di. 6-1 6-2 il punteggio a favore del classe 1987 in poco più di un’ora di gioco. Primo setsenza concedere palle break e con due break concretizzati nel quarto e nel sesto game. Secondo parziale in cuiva avanti di un break in apertura e salva le uniche due palle break del match nel quarto gioco. Nel settimo game arriva il doppio break prima della chiusura per 6-2. Grande prova al servizio di, che vince l’81% dei punti sulla prima di servizio e il 68% sulla seconda, 17/25. Nel complesso deludente, con un brutto 8/21 sulla seconda e un discreto ...