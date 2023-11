Atalanta-Sturm Graz 1-0 LIVE | vantaggio nerazzurro con Djimsiti

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Al Gewiss Stadium, il match dei gironi di Europa League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per la quarta giornata dei gironi dell’Europa League 2023/20241-0: sintesi e moviola 54? Cross in mezzo di Hateboer, ma Scherpen blocca. 49?! Calcio d’angolo per l’, palla in mezzo dove tra un batti e ribatti su un tiro di Toloisi fa trovare pronto e mette la palla in rete.! 46’OCCASIONE ...