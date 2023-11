Atalanta-Sturm Graz 0-0 LIVE | Toloi spreca un grande occasione

(Di giovedì 9 novembre 2023) Al Gewiss Stadium, il match dei gironi di Europa League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per la quarta giornata dei gironi dell’Europa League 2023/20240-0: sintesi e moviola 20? Lookman dalla destra tenta il passaggio in mezzo per Scamacca, ma la difesa allontana in calcio d’angolo. 18? Wlodarczyk commette fallo su Lookman. Punizione. 16? Tiro da lontano di Lavalée, ma anche qua la palla va alta di molto. 15? Fallo di Zappacosta su Prass. Punizione13?...

FORMAZIONI UFFICIALIGRAZATALANTA (3 - 4 - 2 - 1): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bakker; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. GasperiniSTURM GRAZ (...

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Raków Czestochowa nella seconda giornata della fase a gironi di questa edizione di Europa League, lo Sturm Graz cerca di vincere due trasferte consecutive nelle ...La cronaca in diretta di Atalanta-Sturm Graz, in programma oggi alle ore 21, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e ...