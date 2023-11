Atalanta in lutto | è scomparso Giorgio Veneri | l’eroe della Coppa del ’63 aveva 84 anni

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’e il mondo del calcio è inper la scomparsa di, ex centrocampista nerazzurro e perallenatore, soprattutto in Serie C, al termine di una lunga malattia., che ha vestito la maglia nerazzurra per ben nove stagioni – dal 1958 al 1967 -, fa parte dell’indimenticabile e storicache, il 2 giugno 1963 a San Siro, superò in finale 3-1 il Torino conquistando laItalia. Con la Dea ha anche conquistato la promozione dalla B alla A nel 1959. “Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia atalantina ricordano con grande affetto e commozionee partecipano al dolore dei familiari ai quali sono rivolte le più sincere condoglianze”, scrive la società sul suo ...

