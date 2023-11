Asllani | «Lautaro Martinez ragazzo d’oro | mi ha sempre aiutato!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 novembre 2023)spende parole dolci nei confronti del suo capitano. Il centrocampista albanese lo definisce un. CAMPIONE DENTRO E FUORI ? Kristjanha parlato del capitano dell’Inter dopo la vittoria di Salisburgo. Le sue parole su Mediaset: «incredibile non solo in campo, ma anche fuori., mi haaiutato anche quando avevo alcune difficoltà lo scorso anno. È il nostro capitano e siamo felici di averlo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...