Ascolti TV | Mercoledì 8 novembre 2023 Montalbano domina 18% | Chi l’ha Visto 11 9% supera Il diavolo veste Prada 11 4%

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il Commissario- Salvo amato, Livia mia Nella serata di ieri,, su Rai1 Il Commissariocon la replica dell’episodio del 2020 “Salvo amato, Livia mia” ha conquistato 2.928.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale5 Ilha incollato davanti al video 1.818.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Rai2 il finale di Corpo Libero è la scelta di 421.000 spettatori pari (2.5%). Su Italia1 Die Hard – Un buon giorno per morire èda 955.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Chi? segna 1.863.000 spettatori pari all’11.9% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 894.000 spettatori (6.7%). Su La7 ...

Riassunto dei dati di ascolto Rai: vanno male. Riassunto delle soluzioni Rai: piazziamo un Montalbano in prima serata. Ed è così che stasera,8 novembre, e poi ancora15 novembre andranno in onda due repliche del commissario più amato d'Italia, ma anche del più trasmesso. Nulla di male, per carità, se Montalbano piace, che Montalbano sia. Ma sarà da ...

