Ascolti tv | i dati di martedì 8 novembre

(Di giovedì 9 novembre 2023) Sempre bene il Commissario Montalbano Nella serata di ieri, mercoledì 82023, su Rai uno, in replica, Il Commissario Montalbano si impone neglicon 2.928.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale 5 la pellicola de Il diavolo veste Prada raccoglie 1.818.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Rai2 il finale di Corpo Libero si ferma a 421.000 spettatori pari (2.5%). Su Italia1 Die Hard – Un buon giorno per morire è visto da 955.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Chi l’Ha Visto? conquista 1.863.000 spettatori pari all’11.9%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 894.000 spettatori (6.7%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 787.000 spettatori e il 4.8%. L'articolo proviene da 361 Magazine.