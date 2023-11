Ascolti tv | Discovery vola in Italia con Fabio Fazio Ma nel resto del mondo il colosso Usa perde miliardi

(Di giovedì 9 novembre 2023) Warner Brossta registrando numeri da record. La mossa di ingaggiareha fatto nettamente salire lo share del canale Nove e il suo "Che tempo che fa" continua a fare ottimiogni domenica. Il successo é iniziato subito, già dalla prima puntata. Gli ultimi dati di audience - si legge su Milano Finanza - certificano questo boom. Ben 2,24 milioni di spettatori e l'11,3% di share, con picchi fino a 2,6 mln. Cosìha battuto da subito la concorrenza interna e si é piazzato al primo posto di sempre, il suo programma é stato il più visto nella storia del canale. E ovviamente più si alza lo share dell'audience e più arrivano nuovi ricavi pubblicitari per l'emittentena che fa parte delUsa. Nel 2022 ...

Il trasloco di Che Tempo che fa di Fabio Fazio sul canale Nove sta portando un boom di ascolti per Discovery. E più aumenta lo share, più arrivano nuovi ricavi pubblicitari per l'emittente italiana, b ...