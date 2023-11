ASCOLTI TV 8 NOVEMBRE 2023 | MONTALBANO 18% | CHI L’HA VISTO 11 | 9% | IL DIAVOLO VESTE PRADA 11 | 4% | FUORI DAL CORO 6 | 7% | VIVA RAI2! 20 | 6% | IL PARADISO SALE AL 20 | 7%

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 9 novembre 2023)TV 8· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 3159 38.02 PT – 7440 24 H – 3070 36.95 PT – 6831 Tg1 Mattina – xTg1 – 860 15.98UnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xAspettando La Volta Buona – xLa Volta Buona – xIldelle Signore – 1702 20.66Pres. La Vita in Diretta – xLa Vita in Diretta – xReazione a Catena – 3035Reazione a Catena – 4312Tg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – 4087 20.50 + 4774 23.70Il Commissario– 2928 18.03Porta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – 1239 23.22Mattino 5 News – x + xForum – xTg5 – xBeautiful – 2753Terra Amara – 2864Uomini e Donne – x + xAmici di Maria De Filippi – xLa Promessa – xPomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + Saluti – xCaduta Libera – xCaduta Libera ...