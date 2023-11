Asaf Avidan | il ritorno dell’artista israeliano all’Auditorium parco della musica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 novembre 2023)lo scorso 7 novembre è ritornato sul palco dell‘AuditoriumEnnio Morricone a distanza di sei anni dal tour a supporto dell’album The Study On Falling. Nello show l’artista ripercorre i suoi successi proprio come sta accadendo con il terzo capitolo delle “In A Box Session” in cui il musicista di origine israeliana si cimenta in una setlist selezionata delle sue migliori canzoni in una splendida location.si trasforma così in una “one-man-band” grazie a numerosi loop ed effetti per enfatizzare le canzoni degli album. Un progetto per riflettere sulla propria carriera artistica e sulla sua vita personale, per godere di momenti di pace, per assaporare l’arte, per riscoprire sé stesso, per vivere diversamente e, di conseguenza, per comporre ...