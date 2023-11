Arriva in tv la seconda stagione di “Pinocchio and Friends”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. (askanews) –in tv laserie di “and”, il più recente cartone animato creato da Igino Straffi e ispirato alla fiaba più amata di tutti i tempi, realizzato da Rainbow in collaborazione con Rai Ragazzi. Dopo il successo della primalaserie, composta da 26 nuovi episodi, che andranno in onda su Rai Yoyo dal 20 novembre alle ore 19.10. Per festeggiare questo nuovo inizio, in partneship con Generation Media, Rainbow ha organizzato per le famiglie un evento speciale in esclusiva nel circuito The Space Cinema, nel weekend che precede la partenza televisiva. Sabato 18 e domenica 19 novembre, infatti, ci sarà una Premiere dei nuovi episodi, che i bambini potranno vedere in anteprima, comodamente seduti ...