... dall'Associazione Ente Fierae da Massi Sport. L'occasione è stata propizia per dar voce ai ...l'immagine vivace della campionessa azzurra alle mille opportunità di praticare attività all'...

Aria fredda diretta sull'Italia: quando arriva la prima "sciabolata artica" ilGiornale.it

Sorpresa Meteo: Arriva Inaspettatamente la Prima Ondata di Freddo! Tempo Italia

Mare in crescita, molto mosso nel pomeriggio (forse qualcosa in più, ma onda molto corta). Temperature: stazionarie le massime, in sensibile diminuzione le minime per l’apporto di aria fredda in coda ...Qual è la data prevista "L'ipotesi, ancora da confermare è che da mercoledì 22 una massa d'aria fredda di origine artica possa scivolare dapprima verso l'Europa centrale-orientale, per poi puntare ...